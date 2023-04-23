Sadece Saadet’te var

Ortak imza ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı için aday gösteren 6’lı Masa paydaşları, Saadet Partisi (SP) dışında adayları CHP liderinin posterlerini düne kadar genel merkezlerine asmadı. SP Genel Merkezi’nde ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun binan cephesini kaplayan büyük boy posteri bulunuyor. Gelecek, DEVA, DP ve İYİ Parti, destekledikleri aday olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti binalarına pankartını asmamayı tercih etti. Buna karşın genel merkez binalarında her partinin liderinin posterleri dalgalanıyor. CHP’de ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartı bulunmazken led ekranda Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz’’ temalı seçim çalışması yansıtılıyor.