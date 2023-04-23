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Gündem

Sadece Saadet’te var

Altılı Masa’daki genel başkanlar Kılıçdaroğlu’nu ortak imzayla Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Ancak Saadet Partisi dışında Kılıçdaroğlu’nun resmini genel merkeze asan olmadı. SP binasında binanın cephesini kaplayan dev bir Kılıçdaroğlu resmi bulunuyor.

Mehmet Güney
04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmini SP dışındaki ortaklar genel merkez binalarına asmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmini SP dışındaki ortaklar genel merkez binalarına asmadı.

Ortak imza ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı için aday gösteren 6’lı Masa paydaşları, Saadet Partisi (SP) dışında adayları CHP liderinin posterlerini düne kadar genel merkezlerine asmadı. SP Genel Merkezi’nde ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun binan cephesini kaplayan büyük boy posteri bulunuyor. Gelecek, DEVA, DP ve İYİ Parti, destekledikleri aday olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti binalarına pankartını asmamayı tercih etti. Buna karşın genel merkez binalarında her partinin liderinin posterleri dalgalanıyor. CHP’de ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartı bulunmazken led ekranda Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz’’ temalı seçim çalışması yansıtılıyor.




#Altılı Masa
#Saadet Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Poster
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