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Safir göz Gazi'den: Kritik merkez kapılarını Yeni Şafak'a açtı

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, tasarlayıp geliştirdiği kritik teknoloji bileşenleriyle göz dolduruyor. Bu merkezde KILIÇSAT uydusundaki güneş panellerinden MMU Kaan’ın gözlem pencerelerine, termal kameraların çiplerinden güdümlü füzelerin safir kubbelerine kadar birbirinden önemli ürün savunma sanayiine kazandırıldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:09 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Füzelere safir göz uydulara güneş hücresi
Füzelere safir göz uydulara güneş hücresi

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, tasarlayıp geliştirdiği kritik teknoloji bileşenleri ile hem sivil sektörün hem de savunma sanayiinin göz bebeği durumuna geldi. Merkezin müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik, çalışmaları hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi. 2000 yılında Türkiye’de yarı iletken kristallerin üretimiyle ilgili bir altyapı kurarak çalışmaya başladıklarını kaydeden Özçelik, “Hedefimiz yarı iletken teknolojileri ile ilgili ülkedeki boşluğu doldurmak” dedi.



UZAY GÜNEŞ HÜCRESİNDE TEK MERKEZ

Güneşten elektrik enerjisi elde edilmesi kapsamında yeryüzü ve uzay uygulamaları için teknolojiler geliştirerek, bir ilke imza attıklarını belirten Özçelik, “Uzay kalifiye güneş hücreleri üretimini başaran Türkiye’de tek merkeziz. Ülkemizin ilk uzay kalifiye milli ve yerli güneş hücresi (GZ PV) uzayda tarihçe kazanmak üzere, deneysel yük olarak, KILIÇSAT uydusuna takıldı. Bir yılı geçti ve hala fonksiyonunu yerine getiriyor. 2025 yılından itibaren endüstriyel üretime geçilecek. Türkiye’de üretilecek tüm milli uydulara yetecek kadar güneş hücresi üretilebilecek” ifadelerini kullandı.


TERMAL KAMERALARA ÇİP

Türkiye’nin savunma alanında son yıllarda önemli atılımlar yaptığını ve bu alanda yerlilik oranına katkı sağladıklarını söyleyen Özçelik, “Termal kamera, gece görüş sistemleri gibi kızılötesi görüntüleme sistemleri askerin gözüdür. Termal kameraların çiplerini milli olarak geliştiriyoruz. Termal kameralarda lens olarak kullanılan germanyumun optiklerini elde edebilecek kristalleri üniversite bünyesinde halihazırda üreten tek merkeziz. Bugün savunma sanayii kuruluşlarımız tarafından bizim geliştirdiğimiz germanyum kristalleri termal görüntüleme sistemlerinde kullanılıyor” bilgisini paylaştı.


RAKİPLERİNDEN DAHA İYİ

Germanyum ve safir kristallerini Türkiye’de yerli olarak geliştiren ve üreten tek merkez oldukları bilgisini veren, Özçelik, “Füzelerin tepesindeki kubbe safir kristalinden yapılır. Zorlu savaş koşullarında yıpranmayan, çizilmeyen, erimeyen bir malzemedir safir. Merkezin ürettiği kristalden yapılan kubbe, iki farklı ülkeden satına alanın kubbeler ile test edildiğinde, milli safirden üretilen kubbenin diğerlerinden hem kristal hem de optik kalitesi açısından daha iyi olduğu raporladı. Bu safirden mesela, MMU Kaan’ın gözlem pencereleri de üretildi. Merkezde, safir kristalleri Ar-Ge çalışmaları ile nitelikli olarak geliştirildi ve akabinde seri üretimini de yapıyoruz” şeklinde konuştu.


#Savunma Sanayii
#KILIÇSAT
#KAAN
#optik
#göz
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