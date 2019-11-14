Gündem Sağdıç geldi tedirginleşti
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Sağdıç geldi tedirginleşti

Sır ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturan İngiliz ajan Le Mesurier’in eşinin verdiği ifade ortaya çıktı. Ajanın eşi Heuding Christina ifadesinde, “O gece Mesurier’in sağdıcı F. H., geldi. İki saat evde kalan F. H.’nin ziyareti sonrası Mesurier tedirginleşti” dedi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Edward Le Mesurier
Edward Le Mesurier

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle eşi Heduing Christina ifade verdi. Eski İngiliz diplomat Heduing Christina ifadesinde, 10 Kasım akşamı Mesurier’in bir süredir görüşmediği en yakın arkadaşının geldiğini anlatan kadın, eşinin çok tedirgin olduğunu, 10 Kasım’ı 11 Kasım’a bağlayan gece ikisini de uyku tutmadığını anlattı. Bunun üzerine eşinin kendisine uyku hapı verdiğini ve o şekilde uykuya daldığını, sabah polisler tarafından zilinin çalınmasıyla uyandığını anlattı.

Emma Hedvig Christina

10 YILDIR UYKU İLACI KULLANIYORDU

“En son Cuma günü yani 8 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde Büyükada’ya gittik. Cumartesi günü çok yüksek tansiyon şikayeti ile Büyükada’da bulunan ismini bilmediğim büyük bir hastaneye gittik. Eşime tansiyon düşürmek için iğne yaptılar. Bildiğim kadarıyla James, Spralev isimli tedirginlik giderici bir ilaç da kullanmaktaydı” diyen Christina, yaklaşık 10 yıldır bu ilacı kullandığını tahmin ettiğini belirterek, “Tam olarak ne zaman başladığını bilmemekle beraber Nytol isimli uyku ilacı da kullanmaktaydı. Yaklaşık bir haftadır çok fazla sayıda ilaçtan kullanıyordu” ifadesini kullandı.

JAMES’İ TEDİRGİN GÖRDÜM

İşte Christina’nın ifadesine şu şekilde devam etti: “James’in rahatsızlığı nedeni ile Pazar günü yani 10 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde Büyükada’dan vapur ile olayın meydana geldiği home ofis tarzı evimize geldik. Bu ofise geldiğimizde kimse yoktu. Saat 17:00-17:30’du. Bir süre sonra James’in düğünümüzde sağdıçlığımızı da yapan çok samimi olduğu Faruk Habib isimli arkadaşı bulunduğumuz eve geldi. Ben de o gelince dışarı çıktım. Yaklaşık iki saat sonra geri geldim. Ben geldikten sonra Faruk evden çıktı. Saat 19:30 sıralarıydı. James uzun zamandır Faruk taşındığı için kendisi ile görüşemiyordu. James’i biraz tedirgin gördüm. Bu tedirginliği Faruk ile olan arkadaşlığından ayrı kaldığından dolayı mı yoksa gün içerisinde yaşadığı sağlık sorunlarının artmasından mı kaynaklandı bilemiyorum.

5-10 DAKİKALIĞINA DIŞARI ÇIKTI

Faruk gittikten sonra yanımıza hiç kimse gelmedi. Ancak James saat 22:00 sıralarında sigara almak için 5-10 dakikalığına dışarı çıktı ve geri geldi.

4 saatlik ikinci ifade

James Gustaf Edward n

İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin, İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg, ikinci kez ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı. Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı. Winberg daha önce Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermişti.

  • Londra’ya gönderildi
  • Mesurier'in cenazesi Londra'ya gönderildi.
  • Adli Tıp’ta otopsi işlemleri biten İngiliz ajan Le Mesurier’in cenazesi konsolosluk yetkileri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. İstanbul Havalimanı’na getirilen cenaze uçakla Londra’ya gönderildi.
  • Bu kırıklarla ölmez
  • Mesurier'in balkonu
  • Cinayet masası dedektiflerinden emekli polis memuru Mustafa Bayram, ajanın sır ölümünü değerlendirdi. Mesurier’in evinin bulunduğu sokağı ve cansız bedeninin bulunduğu yeri inceleyen emekli polis memuru Mustafa Bayram, “Burada ilk etapta anlatılan olay yerinde bu camdan yani 6 metre gibi bir yükseklikten atlama ihtimalinden bahsediliyor. Bahsedilen ön otopsi raporuyla bu atladığı yere baktığımızda şahsın ayaklarında kırıklar oluşabilir ancak ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü mesafe çok yakın. Bu mesafeden atlayan bir kişinin düştüğü yer itibarıyla ölme ihtimalini çok zayıf görüyoruz. Onun harici cesedinin bulunduğu yer arasındaki mesafe çok uzun” diye konuştu.

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