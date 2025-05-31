Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: MHRS, medeni duruma göre kısıtlama içermiyor

Sağlık Bakanlığı, 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği iddialarına ilişkin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) medeni duruma göre herhangi bir kısıtlama içermediğini açıkladı.
Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.
Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır.