Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: MHRS, medeni duruma göre kısıtlama içermiyor

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır.