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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: MHRS, medeni duruma göre kısıtlama içermiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: MHRS, medeni duruma göre kısıtlama içermiyor

17:4731/05/2025, Cumartesi
DHA
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Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklama
Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklama

Sağlık Bakanlığı, 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği iddialarına ilişkin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) medeni duruma göre herhangi bir kısıtlama içermediğini açıkladı.

Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır.

MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır.
Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç; hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir" denildi.



#MHRS
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