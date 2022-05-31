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ANKARA

Şahbaz Şerif Türkiye’ye geliyor

Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak yarın Türkiye’ye geliyor. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısının yapılacağı ziyarette ikili ticarette 5 milyar dolar hedefine ulaşılması için atılacak adımlar ele alınacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Şahbaz Şerif Türkiye’ye geliyor
Şahbaz Şerif

Pakistan’da nisan ayında mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, yarın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılayacağı Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı da yapılacak. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’la ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğin daha da geliştirilmesi gündeme gelecek.

TİCARETTE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

  • Bu kapsamda, 2023’te 5 milyar dolar olarak hedeflenen Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin yakalanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Yine iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük diplomatik çabalar da gündeme gelecek.

Ayrılmaz bağlara sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçilmesinin ardından telefonla tebrik ettiği Pakistan Başbakanı Şerif, yaptığı açıklamada iki ülkenin ayrılmaz bağlara sahip olduğunu belirterek, Ankara’nın daima İslamabad’ın yanında durduğunu ifade etmişti. Şerif, Türkiye’nin Erdoğan’ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini kaydetmişti.

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