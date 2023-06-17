Sahte çalışanla maaş vurgunu

İstanbul Mali Şube ekiplerince, İŞKUR personelleri Aydın U. ve Muhammet G.’nin “işbaşında eğitim” programına başvuran firmalarla anlaşıp hayali kursiyerler oluşturarak devleti zarara uğrattığı tespit edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR’da bazı memurların firmalarla iş birliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Mali Şube ekiplerince yapılan incelemede, İŞKUR personelleri Aydın U. ve Muhammet G.’nin “işbaşında eğitim” programına başvuran firmalarla anlaşıp hayali kursiyerler oluşturarak devleti zarara uğrattığı tespit edildi. Firmalar maaş ve SGK ödemesi alıyor, ancak kursiyerlerin sahte olması nedeniyle maaş ödemeleri firmaların cebinde kalıyordu. Bazı firma sahipleri de kendi akrabalarını çalışıyormuş gibi gösterip sadece SGK kaydı yapıyor, bunun karşılığında İŞKUR’dan maaş ödemesi alıyordu.
7 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI
Aydın U. ve Muhammet G.’nin firmalardan, hak edişlerin ödendiği günden sonraki gün yüzde 10 ila 15 arasında komisyon aldığı ortaya çıktı. İncelemelerini derinleştiren ekipler, 30 firmanın 2019'dan bu yana Aydın U. ve Muhammet G.'ye her ay rüşvet verdiğini belirledi. Firmaların paraları da Aydın U. ve Muhammet G.’nin eşlerinin şirket hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Aydın U. ve Muhammet G.’nin eşlerinin banka hesaplarına 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığı, firmaların memurlarla işbirliği yaparak devleti 7 milyon lira zarara uğrattıkları saptandı.
SORUŞTURMAYI DUYUNCA PARAYI GERİ YOLLADI
İŞKUR personeli Aydın U. aldığı rüşvet paralarıyla Büyükçekmece’de kendisine ikiz villa yaptırdığı öğrenildi. Aydın U. haklarında soruşturma açıldığını öğrenince eşinin hesabındaki paraları rüşvet aldığı firmalara gönderdi. Banka dekont açıklamasına da “elden alınan borç ödemesi” yazdı. Çalışmaların ardından ekipler, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 43 şüpheliden 40’ı yakalandı.