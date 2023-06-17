Sahte çalışanla maaş vurgunu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR’da bazı memurların firmalarla iş birliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Mali Şube ekiplerince yapılan incelemede, İŞKUR personelleri Aydın U. ve Muhammet G.’nin “işbaşında eğitim” programına başvuran firmalarla anlaşıp hayali kursiyerler oluşturarak devleti zarara uğrattığı tespit edildi. Firmalar maaş ve SGK ödemesi alıyor, ancak kursiyerlerin sahte olması nedeniyle maaş ödemeleri firmaların cebinde kalıyordu. Bazı firma sahipleri de kendi akrabalarını çalışıyormuş gibi gösterip sadece SGK kaydı yapıyor, bunun karşılığında İŞKUR’dan maaş ödemesi alıyordu.