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Sahte diplomayla eğitimde markalaşacak

Sahte diplomayla eğitimde markalaşacak

Ali Kürşat Büyükada
04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, isminin marka tescilini yaptırmış.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne hazırlandığı dönem İmamoğlu’nun, Türk Patent ve Marka Kurumu’na “2019/06925” başvuru numarasıyla “Ekrem İmamoğlu” adının marka tescilini yaptırdığı öğrenildi. İmamoğlu’nun bu isimle faaliyette bulunabileceği iş kolları dikkat çekti. Usulsüz yatay geçiş nedeniyle üniversite diploması iptal olan İmamoğlu’nun başvurusuna ilişkin iş kollarının ilk sırasında “eğitim ve öğretim hizmetleri” yer alıyor. İmamoğlu’nun bu isimle iş yapabileceği faaliyet alanlarından bazıları şöyle: Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#İBB

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