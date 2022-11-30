Sahte doktor olayında yeni gelişme: Banka hesapları mercek altında

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan
Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.
Soruşturma kapsamında daha önce el konulan cep telefonu incelemesi süren Ayşe Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı. Özkiraz ise ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Özkiraz,
"Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.
GÜNDEM
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı
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Son dakika haberi… Türkiyenin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sahte doktor Özkirazın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATVye açıklamalarda bulundu.
Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapaya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.
Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu
Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu
TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİLSahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında Tek yalanı doktor olması değil diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.
Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi.
Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.
Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde
Öte yandan sahte doktor Ayşe Özkirazın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.
SAHTE DOKTOR KENDİSİNE ÇELENK YOLLAMIŞ20 Ekimdeki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköydeki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, Çapanın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor yazılı çelenk oldu.
Sahte doktorun kendine Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.
ASİSTAN ÇOCUK CERRAHIYIM5 Eylülde Beyaz Konakta yapacakları nişanı da sözde Ankaradaki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkirazın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköyde görüştüğü V.C.ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.
Ayşe Özkirazı Çerkezköyde değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşeyi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşenin astsubay sevgilisi olan T.K.ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.
Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.nin, Doktor bey seninle görüşmek istiyor demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkirazın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre Ayşe Özkirazın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini atv habere gözyaşlarıyla anlatan annesi, Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı.
Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapada yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde doktor arkadaşımızın annesi diye bana ilgi gösteriliyordu.
Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum dedi.
İKİ KİMLİK GETİRDİAnne açıklamalarına şöyle devam etti:Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbulda bir yıl kaldı, geri geldi.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…