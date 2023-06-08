Sahte evrak istemeyen kalmamış

Sahte mahkeme kararlarıyla ulusal medyadaki bazı haberleri internet ortamında kaldırtan çeteye yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Aralarında birçok ünlü isimle beraber holding ve şirket sahipleri, Çiftlikbank dosyasında adı geçen şirket patronları, cinsel taciz ve tecavüzde bulunan işverenler, yanlış operasyon sonucu ciddi mağduriyete yol açan estetik cerrahlar, hayali ihracatla kamuyu dolandıran şirketler ile saadet zinciri dolandırıcılığı yapan şirket sahipleri ile konkordato ilan eden şirketlerin yanı sıra eski belediye başkanları ve eski milletvekiller de haklarında çıkan olumsuz haberleri kaldırtmak için çeteyle irtibata geçti. Adı dolandırıcılık olaylarına karışan şirket ve patronların, çeteye yüklü miktarda para ödeyerek yayınlanan haberleri kaldırttığı tespit edildi.

EDİTÖRÜN DİKKATİ ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Çeteye yönelik operasyon bir editörün dikkati sonucu başladı. Bir estetik doktor hakkında sahte kararla kaldırtmak istediği bir haber için haberin yayınlandığı siteye ulaşarak kararı gönderdi. Kararı alan editör, kararda adı geçen Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak teyit istedi. Mahkeme, ‘verilmiş olan bir kararın bulunmadığını ve evrakın sahte olduğunu’ söyleyince, editör durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 aylık takip süreci sonrası olumsuz haberler üzerinden kazanç elde eden şahısların tamamına ulaşıldı.

AVUKAT ADINA SAHTE HESAP AÇMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre çete üyeleri, itibar temizliği yapmak isteyen şirket ya da kişilerle alakalı Sulh Ceza Mahkemesi’nden çıkmış gibi sahte karar hazırladıktan sonra Twitter’da gerçek avukatlar adına açılan hesaplar aracılığıyla, sahte evrakları haberin yayınlandığı medya kuruluşlarına gönderdi. Bu şekilde olumsuz haberlerin kaldırılması talep edildi.

10 yıl hapis istenebilir