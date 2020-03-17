Sahte genelge oyunu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp’tan “gizli belge” adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti: “Sosyal medya ve WhatsApp’tan yayılan ‘gizli’ belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.” Ankara Başsavcılığı, görsele ilişkin soruşturma başlattı.

19 provokatöre gözaltı

Emniyet, sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheliyi tespit ederek, 19’unu gözaltına aldı. Şüphelilerin “virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı” yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

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