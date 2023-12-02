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Sahte nikahla oturum izni

Oturum iznine kapalı İstanbul’da ikamet alabilmek için sahte evlilik tertip eden şebekeye operasyon. Nikah için kadın bulan şebeke, yabancı uyruklulardan 10’ar bin dolar almış. Yapılan baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Beşiktaş ve Beyoğlu belediyelerinde görevli nikah memurlarının da işin içinde olduğu ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:17 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunulmasını sağlayan bir şebekeyi tespit etti. Türkiye’den vatandaşlık almak için sahte evlilik oyununu devreye sokan şebeke içinde belediyelerin nikah memurları, aracılar ve tercümanların da bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin oturum iznine kapalı olan İstanbul’daki bazı ilçelerde ikamet izni alabilmek için sahte evlilik belgeleri düzenleyen şebekeye başvurduğu anlaşıldı. Sosyal medya ağları üzerinden şebekeye ulaşan yabancı uyruklu kişilerden evlilik belgesi başına 5-10 bin dolar arasında haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.


NİKAH MEMURLARI GÖZALTINDA

Çalışmalarını tamamlayan ekipler yaptığı eş zamanlı baskınlarla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki Osman Ş.K. ile Ferdi B.’nin Beşiktaş Belediyesi’nde, Eyüp Y. ile Mustafa K.’nın Beyoğlu Belediyesi’nde nikah memuru oldukları ve usulsüz düzenlenen evraklarla nikah kıydıkları tespit edildi. Murat E., Yıldız U., Remzi B. ve Lamyaa G.’nin, evlilikleri organize eden şirketin sahibi oldukları belirlendi. Naıma B.’nin nikah için kadın bulduğu, Metin D.’nin tercüman olduğu, Fares A.’nın da şirket çalışanı olduğu ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda usulsüz düzenlenen kısa-uzun-aile-öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile suçtan elde edilen döviz ele geçirildi.


#İstanbul
#kaçak
#sahte nikah
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