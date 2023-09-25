Sahte polis futbolcu çıktı: Çocukluk hayalimdi

Açıklama yapan Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda arkadaşlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir sorun sıkıntı olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.