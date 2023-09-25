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Sahte polis futbolcu çıktı: Çocukluk hayalimdi

İstanbul Beyoğlu'nda polis kılığına girerek trafik denetimi yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Maltepespor futbolcusu Sadettin Kayalar olduğu tespit edildi. Görüntüleri mizah amaçlı paylaştığını söyleyen futbolcu, "Taksi durmayınca sinirlendim böyle bir şey yaptım özür dilerim" dedi.

09:40 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Genç futbolcu serbest bırakıldı.

Genç futbolcu serbest bırakıldı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Gözaltına alındı

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü’nde futbolcu olduğu ortaya çıktı.

'Mizah amaçlı yaptım özür dilerim'

Açıklama yapan Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda arkadaşlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir sorun sıkıntı olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



#İstanbul
#Beyoğlu
#Sadettin Kayalar
#Maltepespor
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