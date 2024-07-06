Sahte silah ruhsatında 8 gözaltı

Operasyonda hastane güvenlik görevlilerinin, başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri ortaya çıktı. İstinye Devlet Hastanesi yetkilileri, hastaneden verilen bazı silah ruhsatlarındaki belgelerin sahte olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine iç soruşturma başlattı. Hastane yetkilileri, verilen silah ruhsatlarında resmi belgede oynama olup olmadığının araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişler yaptığı incelemede, verilen sağlık raporlarında bazı usulsüzlük ve sahtecilik tespit ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Silah ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerinin de atlandığı, sağlık kurulunda görevli doktorlara daha önceden ruhsatları varmış izlenimi uyandırıp, kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştiği tespit edildi. Böylece, kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde ruhsat almaya haiz olmadığı ortaya çıkacak kişilerin sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin yenileme ruhsatı alabilmek için hastaneye sundukları silah taşıma ruhsat kartı fotokopilerinin de sahte olduğu saptandı. 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 yivsiz tüfek, bu silahlara ait 850 mermi ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi. Sahte silah ruhsatları ise iptal edildi.