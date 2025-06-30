Sahte tıbbi cihaza 10 milyon lira ceza

Sağlık kanunundaki değişikle artık sahte tıbbi cihazları piyasaya sunmaya çalışan umut tacirlerine bir milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu suçu birden fazla kez işleyen şahıslara birer kat daha idari yaptırım cezası uygulanacak.
Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen Sağlık Torba teklifiyle tedavi edici özelliği olmadığı halde hastalıklara şifa sağlıyormuş gibi sunulan sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden kişilere cezai yaptırım getiriliyor. Kanun teklifine göre, her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya sunanlarla, elinde bulunduran veya hizmete sunanlar bir milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin lirasından 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu idari para cezaları, bir yılda birden fazla işlenirse birer kat artırılacak.
YANILTICI REKLAMA AĞIR YAPTIRIM
Değişiklikle özel sağlık kuruluşlarının reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak da yeni bir düzenlemeye gidildi. Hastaların iyileşme umudunu suiistimal ederek ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek. Buna göre, sosyal medya ve dijitalleşme ile yaygınlaşan yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabet oluşturan tanıtım ve reklamlar sebebi ile halkın sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçilecek şekilde sorumlular hakkında, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisine kadar idari para cezası uygulanabilecek.