Sahte tıbbi cihaza 10 milyon lira ceza

Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen Sağlık Torba teklifiyle tedavi edici özelliği olmadığı halde hastalıklara şifa sağlıyormuş gibi sunulan sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden kişilere cezai yaptırım getiriliyor. Kanun teklifine göre, her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya sunanlarla, elinde bulunduran veya hizmete sunanlar bir milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin lirasından 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu idari para cezaları, bir yılda birden fazla işlenirse birer kat artırılacak.