Samsun'da kaçakçılık operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünler
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 91 kaçak elektronik sigara ve 1538 kaçak gıda takviyesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 91 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 1538 gümrük kaçağı gıda takviyesini ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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