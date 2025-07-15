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15 Temmuz Darbe Girişimi
Sakarya direnişin kalesi oldu

Sakarya direnişin kalesi oldu

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sakarya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede yazdığı kahramanlık destanıyla direnişin kalesi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanlara inen vatandaşlarımız, özgürlüklerine ve vatanlarına canları pahasına sahip çıktı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yeni Şafak Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Başkan Alemdar, millet iradesinin 15 Temmuz’da destan yazdığının altını çizdi, birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaptı. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa inen binlerce vatanseverin büyük bir destanın tek yürek, tek bilek ve bir bayrak altında nasıl yazılacağını gösterdiğini söyleyen Alemdar, “Milli birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmalıyız” ifadelerine dikkat çekti.


15 TEMMUZ: BIR DESTAN GECESI

Başkan Alemdar, “15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesine ve demokrasimize kast eden hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti ve kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara inen vatandaşlarımız, canları pahasına özgürlüklerine ve vatanlarına sahip çıkmıştır. Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlarımız, özgürlüklerine ve vatanlarına canları pahasına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi, milletimizin birlik ve beraberlikle nice büyük destanlar yazabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur” dedi.


MİLLİ BİRLİK RUHUNU DAİMA CANLI TUTMALIYIZ

Ayrıca birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Alemdar, “Tarih bize gösteriyor ki; ülkemizin aydınlık yarınlarında karanlık emeller içerisinde olanlar hiçbir zaman başarılı olmadılar. Bu topraklarda bir daha benzer girişimlerin yaşanmaması için milli birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmalı, kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Ben bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise huzurlu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

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