Sakarya'da örnek karar: Kampüste köpek beslemek yasaklandı

Son yıllarda üniversite kampüslerinde artan başıboş köpek saldırıları, öğrenci ve personelin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde Gözde Aydın isimli bir öğrenciye 20 başıboş köpeğin saldırması ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Bilge Yılmaz’ın Ayazağa Kampüsü'nde 3 başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanması bu sorunun boyutlarını gözler önüne serdi. Yaşanan olayların ardından Sakarya Üniversitesi diğer kurumlara da emsal olacak bir karar aldı. Üniversite Rektörlüğü, kampüste başıboş köpekleri besleyerek hem öğrencilerin hem de personelin hayatını tehlikeye atan Doğa ve Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu’nu kapattı.

KAMPÜS İÇİNDE BESLEME YAPILIYOR

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü’ne ait 21 Mayıs 2025 tarihli yazıda, 26 Aralık 2023 tarihinde sahipsiz sokak hayvanlarının rektörlüğün belirlediği alanlar dışında beslenmemesi konusunda alınan karara dikkat çekilerek, gelen şikayetler ve yapılan incelemeler neticesinde Sakarya Üniversitesi Doğa ve Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu’nun özellikle köpekler için kampüs sınırları içinde besleme yaptığı vurgulandı.

RİSK ARTIYOR

Bu durumun kampüs içindeki köpek nüfusunun artmasına yol açtığına vurgu yapılan yazıda, öğrencilerin ve çalışanların can güvenliği ile kamu düzenini tehlikeye sokacak boyutlara ulaştığı ifade edildi. Bu vesileyle 5 Mayıs 2025 tarihinde ilgili topluluğun kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Yazıda Anayasa'nın 56’ncı maddesine atıfta bulunularak, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir” denildi.

MAMA LOBİSİ KAMPÜSE SIZDI

Üniversitelerde mama lobisinin topluluk adı altında faaliyetlerinin uzun süredir devam ettiğini belirten Avukat Aslıhan Ergün Ercan, “Üniversitelerdeki bazı öğrenci toplulukları hayvanlar üzerinden bağış toplayarak kampüslerin adeta bir barınağa dönüşmesine katkı sağlıyor. Üniversite rektörlüğü öğrencilerin güvenliğini sağlamak için tedbir almak zorunda. Kampüs içinde köpekler nedeniyle zarara uğrayan öğrenciler rektörleri hakkında da savcılıklara şikâyette bulunabilir” dedi.







