Sakarya’nın raylı sistem geleceğinde tarihi gün

Yüzbinlerce Sakaryalının hayalini kurduğu Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nın yapım ihalesinin gerçekleştiği müjdesini paylaştı. Başkan Alemdar, “Şehrimizde hayata geçirilecek 18,5 kilometrelik raylı sistemin ihalesi bugün gerçekleştirildi. İnşallah kısa süre içerisinde değerlendirme süreci tamamlanarak proje bir an önce hayata geçirilecek" dedi. Sakarya’da ‘ulaşımın ana omurgası’ görevini üstlenecek olan proje Yeni Stadyum, Yeni Cami, Çark Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, 2. Cadde, Yazlık Kavşağı gibi en yoğun hatlarda binlerce yolcuya hizmet verecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda köklü bir dönüşüm sağlayacak hafif raylı sistem projesinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı’nın yapım ihalesi başarıyla gerçekleştirildi.
18,5 kilometrelik dev hat için geri sayım
Artık gözler şehrin tam kalbinden geçecek olan 18,5 kilometrelik Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için yakında vurulacak ilk kazma, yapılacak ilk işlemde olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, proje ihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte şehrin ulaşım geleceği için yeni bir sayfanın açıldığını dile getirdi.
“Sakarya ulaşım tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor”
Çalışmalar hızla başlayacak
Hep birlikte hareket ettik
“Türkiye Yüzyılına yakışır bir Sakarya için”
Ulaşımda omurga olacak hat
Tramvay hattı, Sakarya’nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek.
Adapazarı’ndan başlayacak hat; binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü kampüs bölgesine, stadyum bölgesine ve şehrin kalbi konumundaki Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi’ne kesintisiz erişim sağlayacak.
Tramvay hattı güzergahları
- Adapazarı–Serdivan–Kampüs Tramvay Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:
- Ana Hat: Yeni Sakaryaspor Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı
- Birinci Kol: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü
- İkinci Kol: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı