Sakarya’nın raylı sistem geleceğinde tarihi gün

15:5728/04/2026, Salı
Tramvay hattı, Sakarya’nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek.
Yüzbinlerce Sakaryalının hayalini kurduğu Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nın yapım ihalesinin gerçekleştiği müjdesini paylaştı. Başkan Alemdar, “Şehrimizde hayata geçirilecek 18,5 kilometrelik raylı sistemin ihalesi bugün gerçekleştirildi. İnşallah kısa süre içerisinde değerlendirme süreci tamamlanarak proje bir an önce hayata geçirilecek" dedi. Sakarya’da ‘ulaşımın ana omurgası’ görevini üstlenecek olan proje Yeni Stadyum, Yeni Cami, Çark Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, 2. Cadde, Yazlık Kavşağı gibi en yoğun hatlarda binlerce yolcuya hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda köklü bir dönüşüm sağlayacak hafif raylı sistem projesinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı’nın yapım ihalesi başarıyla gerçekleştirildi.

18,5 kilometrelik dev hat için geri sayım

Artık gözler şehrin tam kalbinden geçecek olan 18,5 kilometrelik Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için yakında vurulacak ilk kazma, yapılacak ilk işlemde olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, proje ihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte şehrin ulaşım geleceği için yeni bir sayfanın açıldığını dile getirdi.

“Sakarya ulaşım tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor”

Başkan Alemdar şunları söyledi:
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Sakarya’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yakın ilgisi ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla önemli bir süreci daha geride bıraktık. Bugün itibarıyla Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı’nın yapım ihalesini gerçekleştirdik. Bu proje ile birlikte şehrimizin ulaşım tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor”

Çalışmalar hızla başlayacak

“Bugün Sakarya’mız, her zaman olduğu gibi ulaşım konusunda tarihi bir güne şahitlik ediyor. Hamdolsun, başından beri ifade ettiğimiz gibi şehrimizdeki ulaşım ağını geliştirmek, yeni ulaşım aksları oluşturmak ve toplu taşımayı teşvik etmek adına başlatmış olduğumuz metrobüs ve raylı sistem çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. Şehrimizde hayata geçirilecek 18,5 kilometrelik raylı sistemin ihalesi bugün gerçekleştirildi. Firmalar tekliflerini sundu. İnşallah kısa süre içerisinde değerlendirme süreci tamamlanarak proje bir an önce hayata geçirilecek”

Hep birlikte hareket ettik

“Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi, ulaşım alanındaki projelerimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katkısı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün’ün büyük emeği oldu. Bu süreçte başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bizlere destek olan tüm Sakaryalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”

“Türkiye Yüzyılına yakışır bir Sakarya için”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Sakarya’yı bu vizyona yakışır bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, el ele ve omuz omuza vererek Sakarya için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun”

Ulaşımda omurga olacak hat

Tramvay hattı, Sakarya’nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek.

Adapazarı’ndan başlayacak hat; binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü kampüs bölgesine, stadyum bölgesine ve şehrin kalbi konumundaki Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi’ne kesintisiz erişim sağlayacak.

Tramvay hattı güzergahları

  • Adapazarı–Serdivan–Kampüs Tramvay Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:
  • Ana Hat: Yeni Sakaryaspor Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı
  • Birinci Kol: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü
  • İkinci Kol: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı

