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Sakın Yaramaz demeyin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklara karşı hassas olunması gerektiğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:07 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği her ilde çocuk evleri sitesi müdürleri ile özel bir toplantı yapıyor. Bu çerçevede Göktaş, pazartesi günü İzmir’e yaptığı ziyarette de devlet himayesindeki çocukların kaldıkları kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

GÜÇLÜ YÖNLERİNİ ANLATIN

Göktaş, devlet himayesindeki çocukların kaldıkları kurumlarda görevlilerin çocuklara yaklaşımına dikkat etmeleri uyarısında bulunarak, “Çocuklara ‘Yaramaz’, ‘Hep böylesin” gibi sözleri sakın çocuklara söylemeyin. Onların olumlu ve güçlü yanlarını öne çıkarmaya gayret edin” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ROL MODELSİNİZ

Koruyucu Aile uygulamasının önemine vurgu yapan Göktaş, bu uygulamadan yararlanan çocukların hayatlarının çok daha farklı olduğunu, bu nedenle koruyucu aile uygulaması konusunda çalışmaların hızlandırılmasının önemine değindi. Devlet himayesindeki çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Göktaş, buralardaki görevlileri uyararak, “Her bir çalışma arkadaşımız çocuklar için rol model. Bunu unutmadan hareketlerinize ve çalışmalarınıza dikkat etmeleri gerekir” dedi.




#Aile
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