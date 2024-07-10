Sakın Yaramaz demeyin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği her ilde çocuk evleri sitesi müdürleri ile özel bir toplantı yapıyor. Bu çerçevede Göktaş, pazartesi günü İzmir’e yaptığı ziyarette de devlet himayesindeki çocukların kaldıkları kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Koruyucu Aile uygulamasının önemine vurgu yapan Göktaş, bu uygulamadan yararlanan çocukların hayatlarının çok daha farklı olduğunu, bu nedenle koruyucu aile uygulaması konusunda çalışmaların hızlandırılmasının önemine değindi. Devlet himayesindeki çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Göktaş, buralardaki görevlileri uyararak, “Her bir çalışma arkadaşımız çocuklar için rol model. Bunu unutmadan hareketlerinize ve çalışmalarınıza dikkat etmeleri gerekir” dedi.