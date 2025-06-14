Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Saldırı Kürecik’ten takip edildi

Saldırı Kürecik’ten takip edildi

Canberk Doğan
04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye, İsrail’in İran’a düzenlediği geniş kapsamlı saldırıyı anlık olarak izledi. Kürecik Radarı ve HİK uçağından gelen veriler, TSK komuta kademesine dakika dakika aktarıldı.

Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik nükleer tesislerine ve üst düzey komutanlarına karşı yaptığı hava saldırısı sonrası olayları anlık olarak takip etti. Milli Savunma Bakanlığı İsrail uçaklarının seyrini Kürecik’ten gelen verilerle takip ederken, bu noktada Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) bölgedeki son durumu gözlemlemek için havalandı. Bölgedeki son gelişmeler hakkında TSK komuta kademesi de dakika dakika bilgilendirildi.

SINIRDA OLUMSUZLUK YOK

Türk güvenlik kaynakları, sınır bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve tüm tedbirlerin alındığını aktardı. Uzmanlar, saldırıların İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok etmeyi değil, rejimi baskı altına almayı ve ABD ile yapılan müzakere masası için zorlamayı amaçladığını belirtiyor. Washington ile Tel Aviv arasında operasyona tam mutabakatla başlanmadığı, ancak nükleer görüşmelerin tıkanmasıyla ABD’nin de sürece onay verdiği ifade ediliyor. Ayrıca bölgedeki İran yanlısı milislerin hareketlenebileceği uyarısı yapılıyor.



#İsrail
#İran
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası