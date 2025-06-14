Saldırı Kürecik’ten takip edildi

Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik nükleer tesislerine ve üst düzey komutanlarına karşı yaptığı hava saldırısı sonrası olayları anlık olarak takip etti. Milli Savunma Bakanlığı İsrail uçaklarının seyrini Kürecik’ten gelen verilerle takip ederken, bu noktada Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) bölgedeki son durumu gözlemlemek için havalandı. Bölgedeki son gelişmeler hakkında TSK komuta kademesi de dakika dakika bilgilendirildi.

Türk güvenlik kaynakları, sınır bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve tüm tedbirlerin alındığını aktardı. Uzmanlar, saldırıların İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok etmeyi değil, rejimi baskı altına almayı ve ABD ile yapılan müzakere masası için zorlamayı amaçladığını belirtiyor. Washington ile Tel Aviv arasında operasyona tam mutabakatla başlanmadığı, ancak nükleer görüşmelerin tıkanmasıyla ABD’nin de sürece onay verdiği ifade ediliyor. Ayrıca bölgedeki İran yanlısı milislerin hareketlenebileceği uyarısı yapılıyor.