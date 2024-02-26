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Samandağ'a 424 konutluk yeni proje: Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyorlar

Hatay'da asrın felaketinden etkilenen ilçelerinden biri olan Samandağ'da depremin yaralarını sarmak için hızla çalışmalara başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor.

16:28 - 26/02/2024 Pazartesi
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Samandağ'da TOKİ konutları hızla yükseliyor
Samandağ'da TOKİ konutları hızla yükseliyor

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor.

Hatay'da asrın felaketinden etkilenen ilçelerinden biri olan Samandağ'da depremin yaralarını sarmak için hızla çalışmalara başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Samandağ ilçesinde hayata geçirilen 424 konutluk yeni proje hızla yükseliyor.

Projenin özelliklerinden biri ise yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olması. Konutların yanı sıra proje kapsamında; çocuklar için oyun parkları, gençler ve yetişkinler için spor alanları ile her yaştan bireyin keyifli vakit geçirebileceği dinlenme alanları da yer alacak.



#Hatay
#deprem konutları
#Samandağ
24 dakika önce
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