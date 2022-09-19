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SAMSUN

Samsun'da feci kaza: 2 ölü

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Samsunda feci kaza: 2 ölü
Samsun

İlçenin Sanayi mahallesinden Samsun istikametine giden Ö.F.D. yönetimindeki 55 FG 635 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 21 ABC 180 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Mevlüd ve Eyüp Kuruca kardeşler hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile minibüsteki M.Y, H.B. ve G.D. yaralandı.

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Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası ilginç görüntü: TIR içinde sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti
FOTOĞRAF 9
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Kaza, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde meydana geldi.
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Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki 06 BDJ 54 plakalı tavuk eti yüklü TIR, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki 10 LB 298 plakalı su yüklü kamyona arkadan çarptı.
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Kazada TIR sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
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Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
Kaza sonrası ilginç görüntü: TIR içinde sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti
TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü TIR, su yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR'da sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşması dikkat çekti.

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