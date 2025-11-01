Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

18:481/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli olduğu kişiye kahvehanede silahla ateş açan Cüneyt Ç, iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Ç. (36) kullandığı araçla aralarında husumet bulunan Hakan B'nin (33) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunduğu kahvehaneye gitti.

Tabancayla ateş eden Cüneyt Ç, Hakan B. ile bu sırada kahvehanede bulunan Hilmi G'yi (31) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


#Samsun
#Bafra
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları