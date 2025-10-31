Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Öğrenci yurdunda bıçaklı kavga

Öğrenci yurdunda bıçaklı kavga

23:4331/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Tartıştığı kişiyi bıçaklayan öğrenci, bıçağıyla birlikte yakalandı.
Tartıştığı kişiyi bıçaklayan öğrenci, bıçağıyla birlikte yakalandı.

İstanbul'da bir öğrenci yurdunda iki öğrenci arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu bir öğrenci yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.



#İstanbul
#Avcılar
#Bıçak
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama