İstanbul'da binada patlama: Yaralılar var

21:4331/10/2025, Cuma
IHA
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul Bağcılar'da bir binanın bodrum katında bulunan daire patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşların yaralandığı bildirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



