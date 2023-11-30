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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Ağabey-kardeş gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.T. ve kardeşi F.T. gözaltına alındı.

09:23 - 30/11/2023 Thursday
DHA
Operasyonda ele geçirilenler.

Operasyonda ele geçirilenler.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda F.T. ve ağabeyi Y.T.’nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen
operasyonda, 17 sentetik ecza hap, 19 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 91 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili ağabey-kardeş gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


#Samsun
#Atakum
#Uyuşturucu
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