Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Ağabey-kardeş gözaltında

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda F.T. ve ağabeyi Y.T.’nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.