Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’sinden üretim ve istihdam atılımı: 30 Milyon TL'lik yatırımla 6 adet fabrika kurulacak

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan şehri Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Belediyesi’nin desteklediği proje ile Büyükşehir Belediyesi, ayakkabı sektöründe 6 adet fabrika kuracak.

32 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 30 Milyon TL'lik bir yatırım ile kurulacak fabrika ile hem üretime hem de istihdama destek sağlanacak. Fabrikalar için OSB’de Valilik tarafından yer tahsisi de yapıldı.

“Maksimum 4500 kişiye istihdam sağlayacağız”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Organize Sanayi Bölgesine kurulacak fabrikalar sayesinde 3 vardiya halinde maksimum 4500 kişinin istihdam edilebileceğini söyledi.

“Amacımız işsizliği tamamen sıfıra indirmek”

Valilik toplantı salonunda yapılan protokol imza töreni toplantısında projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abidin Beyazgül, yapacağımız 6 fabrika ile ‘’Amacımız ilerleyen zamanlarda Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek’’ dedi.

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Beyazgül, konuşmasında şunları söyledi: “Bu işsizliği nasıl azaltırız diye zaman zaman Valimizle Belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. İşsizlik ve istihdam konusunda hızlı bir çözüm gerekiyordu. Hızlı çözüm için de şöyle bir düşünce gelişti. Biz sanayicinin alt yapısı olan fabrikamızı yapalım, sanayici dışarıdan gelsin tesisini getirsin ve burada fabrikasını kursun. Böyle bir yatırımın artık boşa gitmeyeceğini ortaya koydu.

Ön anlaşmalar yapıldı

Ön anlaşmaları yaptık. Organizeden tahsisimizi aldık Valimizin, Karacadağ Kalkınma Ajansımızın destekleri ile Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 6 adet fabrika yapımına başlıyoruz. Ben buna başlangıç diyorum, neden başlangıç çünkü Şanlıurfa genç nüfusuna göre, işsizlik oranlarına göre bu yeterli değil. Amacımız Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek.’’

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