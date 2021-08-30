Gündem Şanlıurfadaki heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda aracının üzerine tonlarca toprak ve kaya taşı düşmesi sonucu yaralanan Murat Ağgümüş, yaşadıklarını anlattı. Fıstık bahçesine gittiği sırada araçlarına taşlar düştüğünü belirten Ağgümüş "Ölümden kıl payı kurtulduk, umarım başkalarının başına benzer bir olay gelmez" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa haberleri: Heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı
Hasar gören araçlarından kendi imkanları ile çıkan 3 kişi daha sonra Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saha Mahallesi'ndeki baraj yolu üzerindeki dağlık alanda, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya kütleleri, seyir halindeki iki hafif ticari aracın üzerine düştü. Tonlarca ağırlığın araçlarına düştüğünü fark eden Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. Hasar gören araçlarından kendi imkanları ile çıkan 3 kişi daha sonra Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA

"BÖLGEDE BİR AN ÖNCE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUM"

Almanya'dan bir ay önce memleketleri Birecik’e geldiklerini belirten Murat Ağgümüş, fıstık bahçesine gittikleri sırada üzerlerine tonlarca kaya parçasının düştüğünü ve ölümden kıl payı kurtulduklarını söyledi.

DHA

Olay günü kardeşiyle birlikte yaralandığını belirterek Ağgümüş, şunları söyledi:

  • "Yurt dışından geldim. Dün de dinlenmek için fıstık bahçesine giderken, üzerimize dağdan kopan kayaların düşmesi sonucu yaralandım. Kardeşimle ben kendi imkanlarımızla araçtan çıkıp hastaneye gittik. Bölgede bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Çünkü ölümden kıl payı kurtulduk, umarım başkalarının başına benzer bir olay gelmez."

RİSK İNCELEMESİ SONRASI YOL AÇILACAK

Bu arada heyelanın ardından Birecik Belediyesi, bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Toprak ve kaya parçalarının belediye ekiplerince toplatılmasının ardından bölgedeki risk seviyesine göre kapalı yol trafiğe açılacak.

Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sait Bağlı da heyelan ile ilgili "Burada 3 kişi yaralandı. Heyelan olduktan sonra bölgeye ulaşımı sağlayan yolu tedbir amaçlı trafiğe kapattık. Salı günü yapılacak olan toplantının ardından bölgenin risk konusuna göre yolun trafiğe açılıp açılmayacağı kararı verilecek" dedi.

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