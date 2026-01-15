Şanlıurfa’da 25 metrekarelik yol projesi için 59 bağımsız yapının yıkımı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla başlatılan, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesinde sona gelindi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımda yeni bir dönemin kapısı aralandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarında önemli bir süreç tamamlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen yol; Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na bağlantı sağlayarak bölge ulaşımına önemli katkı sunacak.