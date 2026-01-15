Yeni Şafak
Şanlıurfa’da 25 metrekarelik yol projesi için 59 bağımsız yapının yıkımı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla başlatılan, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesinde sona gelindi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımda yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarında önemli bir süreç tamamlandı.

Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesi kapsamında, kamulaştırılan 59 bağımsız yapıdan sonuncusunun da tahliye edilmesiyle birlikte yıkım işlemleri tamamlandı.
Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın yakından takip ettiği proje kapsamında, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahalleleri içerisinden geçen, toplam 600 metre uzunluğundaki yolun 25 metre genişliğe ulaştırılması hedefleniyor. Proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılan yıkım çalışmalarında güzergâh üzerindeki son yapının da kaldırılmasıyla birlikte süreç sona erdi. Yol genişletme ve altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak yolun hizmete açılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen yol; Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na bağlantı sağlayarak bölge ulaşımına önemli katkı sunacak.



