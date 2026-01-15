Şanlıurfa’da 25 metrekarelik yol projesi için 59 bağımsız yapının yıkımı tamamlandı

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın yakından takip ettiği proje kapsamında, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahalleleri içerisinden geçen, toplam 600 metre uzunluğundaki yolun 25 metre genişliğe ulaştırılması hedefleniyor. Proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.