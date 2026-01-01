Şanlıurfa'da karla rekor mücadele: Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı

Başta Siverek, Birecik, Suruç, Hilvan, Haliliye, Karaköprü, Bozova, Eyyübiye ve Viranşehir ilçeleri olmak üzere, dünden bugüne toplam Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma kazandırıldı. Çok sayıda iş makinesi ve uzman personelin görev aldığı çalışmalarda, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların ulaşım sorunu büyük ölçüde giderildi.