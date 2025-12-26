Şanlıurfa tanıtım günleri İstanbul'da başladı

Şanlıurfa’nın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliklerinin tanıtıldığı Şanlıurfa Tanıtım Günleri, İstanbul Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle başladı. Etkinlik ilk günden yoğun ilgi gördü.
Açılış törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle, MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, Şanlıurfa dernek başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
https://www.youtube.com/watch?v=VpPsuBaPUPY
Şanlıurfa Konfederasyonu Başkanı Adnan Şansal’ın organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte adeta Şanlıurfa, İstanbul’a taşındı. Fuarda; Şanlıurfa’ya özgü yöresel ürünler, gastronomi lezzetleri ile kentin tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibinin sunduğu müzik dinletisiyle başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
GÜLPINAR: “ŞANLIURFA TANITIMI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”
Programda tüm katılımcıları selamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tanıtım faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, Şanlıurfa’nın zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması için her platformda yer almaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Gülpınar, “Dünyanın malumu yapılan son keşifler ve geçmişten gelen hazinelerin üzerine daha nicelerinin eklenerek devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu tür tanıtım günlerinin şehrimiz için katkısı tartışılmaz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak tanıtım nerede olursa orada yer almaya gayret gösteriyoruz. Burada eminimki çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Şanlıurfa’mızın zenginlikleri gelen konuklara sergilenecek. Bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Şanlıurfa’da biz temsilciler olarak bundan ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamda tüm İstanbul’u tanıtım günlerimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
VALİ GÜL: “BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ”
İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında Şanlıurfa’nın tüm dinamiklerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şanlıurfalıları aynı çatı altında görmek beni çok mutlu etti. Şanlıurfa söz konusu olduğunda herkesin farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı masa etrafında toplanabilmesi çok kıymetlidir. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü müddetçe şehrimiz nice başarılara imza atacaktır. Tanıtım Günleri’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
VALİ ŞILDAK: “ŞANLIURFA, GÜNEYDOĞU’NUN PARLAYAN YILDIZI”
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Şanlıurfa’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olan Şanlıurfa’nın tarihi, kültürü ve tanıtımı bizim için büyük önem taşıyor. İstanbul’da hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizleri sevindiriyor. Şehrimizin tüm değerlerini tanıtmak adına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”
Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve davetliler, açılışın ardından stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Şanlıurfa’nın tanıtımına önemli katkı sunması hedeflenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri, 28 Aralık’a kadar İstanbul Millet Bahçesi’nde ziyaret edilebilecek.