Şanlıurfa tanıtım günleri İstanbul'da başladı

Programda tüm katılımcıları selamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tanıtım faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, Şanlıurfa’nın zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması için her platformda yer almaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Gülpınar, “Dünyanın malumu yapılan son keşifler ve geçmişten gelen hazinelerin üzerine daha nicelerinin eklenerek devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu tür tanıtım günlerinin şehrimiz için katkısı tartışılmaz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak tanıtım nerede olursa orada yer almaya gayret gösteriyoruz. Burada eminimki çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Şanlıurfa’mızın zenginlikleri gelen konuklara sergilenecek. Bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Şanlıurfa’da biz temsilciler olarak bundan ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamda tüm İstanbul’u tanıtım günlerimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.