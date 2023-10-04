Şanlıurfa’da en tatlı acı hasadı

Akıllı tarım teknolojileri seralarında ekimi yapılan ve Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez acı lezzetleri arasında yer alan isot hasadına başlanıldı. Tarlaya inen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen isotları dallarından özenle topladı. Şanlıurfa’da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından eylül ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor. Özel makinelerden geçirilen biberler yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen biberler, isot veya biber reçeline dönüşüyor.





ÇİĞ KÖFTENİN ESAS MADDESİ ŞANLIURFA İSOTUDUR

Şanlıurfa’nın çok önemli tescilli lezzetleri olduğuna dikkati çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İsotun Şanlıurfa için çok önemi var, elbette gittikçe Türkiye için de farklı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Sıra gecelerimizin toplanma merkezi çiğköfte sofrasının etrafıdır. Çiğ köftenin de esas maddesi Şanlıurfa isotudur. Nasıl ki baklavanın esası Urfa sadeyağından yapılır, çiğ köfte de Şanlıurfa isotundan yapıldığı zaman güzel olur” dedi.





ŞANLIURFA’NIN EN TATLI ACISI

Büyükşehir Belediye Tarım Daire Başkanlığı’nın isot ile ilgili çalışmaları yaptığına dikkat çeken Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, “Bu sene bu isotları yetişirdik, ayrıca çiftçilerimize 1 milyona yakın isot fidesi de dağıttık. Bu fideleri de çok uygun bir şekilde ürettik ve buradan da büyük bir tasarruf sağladık. Şanlıurfalılar, ‘En tatlı acı Urfa isotudur’ derler. Bu tür tanıtımların, hasat etkinliklerinin amacı bu ürünlere dikkat çekmek, dünyaya tanıtmaktır. Bunu yaptığımız zaman bu ürünlere olan ilgi de artıyor. Birecik patlıcanı tanıtılmaya başlandıktan sonra bütün Türkiye’ye yayıldı” ifadelerine yer verdi.





ŞEHRİN TANITIMI İÇİN DE ÖNEMLİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise isotun Şanlıurfa ile markalaştığını kaydederek, "İsotun gelir getirici bir ürün olmasının yanı sıra kentin tanıtımında da önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. İsotun marka değerinin artırılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bu etkinliğinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.



