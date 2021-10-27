Gündem Husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga
ŞANLIURFA

Husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise hasar meydana geldi.

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Haber Merkezi İHA
​Şanlıurfa’da husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga
Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı.

Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

İHA
Olay yerindeki kadınlar ’Polis’ diye bağırarak yardım istedi.

Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu.

İHA

Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arabasındaki çizik yüzünden tartıştığı site görevlisini bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM
Arabasındaki çizik yüzünden tartıştığı site görevlisini bıçaklayarak öldürdü

Sokak düğünü değil savaş yeri: Magandalar polise de müdahale etti
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Edinilen bilgiye göre olay saat 18.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana geldi. M.Ö.’nün sahibi olduğu sokak düğünden üst üste havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y.’yi gözaltına almak istedi. Kalabalık, polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istemedi.
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Desteğe gelen takviye ekiplerine güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı.
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Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi. Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y., evinde gözaltına alındı.
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Ayrıca düğün sahibi M.Ö. de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü.
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Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuş ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuşa numara koyarak inceleme yapmaya başladı.
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Düğünde yer alan kadınlardan biri, “Düğünümüz berbat oldu. Bir anda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu” dedi.
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Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
Title
Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri
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Sokak düğünü değil savaş yeri: Magandalar polise de müdahale etti
Antalya'da sokak düğününde, havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edenleri polis ekipleri gözaltına almak isterken, mukavemetle karşılaştı. Şüphelilerden biri ve düğün sahibi gözaltına alındı, yerde ise onlarca fişek kartuşu ve mermi çekirdeği olduğu görüldü.

İstanbul'da geniş çaplı denetim: Kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki kız takside bulundu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı.
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Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.
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Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.
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Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi. <br>
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Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi.
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Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.
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Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı &nbsp;
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı &nbsp;
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İstanbul'da geniş çaplı denetim: Kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki kız takside bulundu
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.


Sıcaklıklar artıyor

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