Gündem Şanlıurfada işçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı 18 yaralı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da işçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 18 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfada işçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 18 yaralı
​İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan İbrahim Güç'ün kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazaya görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 18 yaralıyı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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