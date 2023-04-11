Şanlıurfa'da sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Şanlıurfa'da 14 - 15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekili tarlaların da su altında kaldığı ilçelerde vatandaşlar, ilgili kurumların yeterli çalışma yapmadığını ifade etti. Yaşanan yağışlarda kayganlaşan yolda 3 otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.