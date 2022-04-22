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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da terör operasyonu: Sabotajcılar yakalandı

PKK sivilleri hedefe koydu. Örgütün Suriye’den Türkiye’ye gönderdiği sabotajcılar tek tek yakalanıyor. Önceki gün 1 PKK’lı 8 kilo bombayla, dün de 2 terörist 3 kilo C-4 patlayıcıyla yakayı ele verdi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Şanlıurfada terör operasyonu: Sabotajcılar yakalandı
Şanlıurfa Emniyeti geçtiğimiz 4 ay içinde, 11 ayrı operasyonda Tel Abyad’tan Türkiye’ye getirilmek istenen 130 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Şanlıurfa’da Suriye bağlantılı 2 ayrı operasyonda şehir saldırılarında kullanılması planlanan patlayıcılar ele geçirildi. Metropollerde sansasyonel eylem için Türkiye’ye sabotajcı teröristlerin gönderileceği istihbaratı alan jandarma ekipleri, Suriye sınır hattında çalışma başlattı. Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı tespit edilip takibe alındı. 2 terörist Resulayn ve Ceylanpınar’da 3 kilo C-4 patlayıcıyla yakalandı. PKK’lı teröristlere yardım eden 7 işbirlikçi de gözaltında alındı.

İTİRAF ETTİLER

Yakalanan 2 teröristin Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik birçok bombalı saldırının faili oldukları tespit edildi. Teröristler ilk sorgularında eylem talimatını PKK’nın Haseke’deki bir elebaşından aldıklarını itiraf etti. Yakalanan teröristlere Suriye’de keskin nişancı, mayın döşeme, istihbarat toplama ve sabotaj eğitimi verildiği, PKK’nın metropollerde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem yapılmasını istediği öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tel Abyad’ta da önceki gün 8 kilo bomba yakalandı. Yerel polislerin Şanlıurfa Emniyeti’ne bağlı birimlere bildirdiği şüpheli takibe alındı. Türkiye sınırına yaklaştığı esnada durdurulan şüpheli, kaçmaya çalışırken özel harekat polislerince yakalandı. Şüphelinin sırt çantasında 8 kilo C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının mıknatıs ve bilyeyle güçlendirildiği, üzerinde çeşitli sensörler olduğu, fünye ve uzaktan kumanda tertibatı bulunduğu belirlendi.

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