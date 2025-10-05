Yeni Şafak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Beş kişi yaralandı

02:065/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı alt geçidinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle trafik yeniden normale döndü.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Balıkayağı Bulvarı alt geçidinde meydana gelen1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı alt geçidi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için bölgede önlem aldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


