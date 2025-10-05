Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Beş kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı alt geçidi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.