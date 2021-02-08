Gündem Şanlıurfadaki metal bloğun gizemi hala çözülemedi Yetkililerin araştırması sürüyor
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki metal bloğun gizemi hala çözülemedi: Yetkililerin araştırması sürüyor

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında buğday ekili araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi. Güvenlik güçlerinin araştırması sürerken, meraklılar da bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.

Haber Merkezi DHA
Meraklılar bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.​
Meraklılar bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.​

Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğu buğday tarlasına yerleştirdi. Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloğu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DHA

Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu
GÜNDEM
Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolit benzeri metal blok, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Daha önce de farkı ülkelerde aniden ortaya çıkmasıyla merak konusu olan monolit benzeri metal bloğun Şanlıurfa'da görüldüğü bilgisi üzerine yüzlerce meraklı Örencik Mahallesine akın etti.

DHA

Edirne'den gelenler oldu

Kentte büyük heyecan yaratan metal bloğun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Şanlıurfa'nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloğu görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor.

DHA

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne'den bile Şanlıurfa'ya gelenler gizemini koruyan metal bloğu görmek için Örencik Mahallesine gitti. Sivil jandarma ekiplerinin nöbet tutuğu alana çok sayıda vatandaş araçlarıyla gelerek metal blok önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Güvenlik güçleri, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmasını ise çok yönlü olarak sürdürüyor.

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