Sarıçam’da 'tarih yazan çocuklar' coşkusu

Sarıçam Belediyesi’nin katkıları ve Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla ilçede bulunan Uğur Gökçe Uçurum İlkokulu’nda düzenlenen programa Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, projenin kurucusu Ahmet Ali Ortadeveci, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda ilk olarak mehteran takımının sunduğu gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Daha sonra öğrencilerin, Türk tarihine iz bırakmış 100 büyük şahsiyetin canlandırılması, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gösterilerin ardından programda ilk olarak konuşan Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, bu tür projelerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğuna vurgu yaptı.

Projenin kurucusu Ahmet Ali Ortadeveci, ise yaptığı konuşmada, çocukların gerçek kahramanlarla buluşmasının milli bilinç açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ise yaptığı konuşmasında, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir neslin yetişmesinin toplumun geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise konuşmasında “Bugün burada sadece bir etkinlikte değil, köklerine bağlı, ecdadının izinde yürüyen bir neslin yetiştiği kutlu bir yürüyüşe şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KURGUSAL KAHRAMANLARIN DEĞİL, GERÇEK KAHRAMANLARIN İZİNDE YÜRÜYEN EVLATLAR YETİŞTİRMELİYİZ”

Konuşmasında geleceğe çok daha emin ve kararlı adımlarla yürümek için tarihini bilen, kahramanlarını tanıyan bir nesil için bugünden çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Başkan Uludağ “Kurgusal kahramanların değil, bu toprakların bağrından çıkmış gerçek kahramanların izinde yürüyen evlatlarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatı olacaktır. Bu yüzen geleceğe çok daha emin ve kararlı adımlarla yürümek için tarihini bilen, kahramanlarını tanıyan bir nesil için hepimiz bugünden, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihini bilerelerk geleceğe yürümesi ve daha bilinçli nesiller yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz ”diye konuştu.