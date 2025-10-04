Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sarıyer’de denetimde yakalandı; 27 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Sarıyer’de denetimde yakalandı; 27 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

14:264/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Sarıyer’de denetimde yakalandı; 27 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
Sarıyer’de denetimde yakalandı; 27 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Sarıyer’de bir işletmeye yapılan denetimde, sürücü belgesini kimlik olarak ibraz eden şüpheli, fotoğraftakine benzemediği farkedildikten sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin, 'kasten öldürme' başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olay, 3 Ekim'de saat 22.10 sıralarında Maslak Mahallesi’nde bir işletmede meydana geldi. Denetim sırasında, kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafıyla benzerliğinin olmadığı farkedildi. İnceleme sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında M.K. (39) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.K.’nın yapılan sorgulamasında 2 ayrı 'kasten öldürme' suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan aranma kaydı olduğu, ayrıca 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#Sarıyer
#Denetim
#Suçlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları taşıyan uçak saat kaçta inecek?