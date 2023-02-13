Şartnameye uyulsa bu yıkım olmazdı

Bölgedeki yapı stokunu inceleyen Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, “Kamu binalarındaki hasar bölgedeki diğer binalara oranla biraz daha düşük” dedi. Yaşanan depremin Kahramanmaraş'ta beklenilenin çok üstünde olduğu için yıkımın da çok büyük olduğunu kaydeden Arslan, bölgede yıkılan binalara şartnameye uygunluğun çok az olduğunu bildirdi. Arslan, “Bırakın şimdiki şartnameyi bir önceki şartnameye göre dahi yapılsa binalar hasar alır ama bu denli büyük can kaybı yaşanmazdı” dedi. Arslan, “Bu deprem 500 yıllık bir enerji birikimiyle meydana geldi. 500 yılın depremi olarak gerçekleşince çok üst seviyelerde bir büyüklük ve şiddetle yaşandı” dedi.