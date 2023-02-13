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Şartnameye uyulsa bu yıkım olmazdı

Bilim insanları depremin etkilediği 10 ilde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlere neden olan faylar üzerinde tetkiklerde bulundu. Bölgedeki yapı stokunu inceleyen ekipler Yeni Şafak'a izlenimlerini anlattı. Prof. Dr. Samet Arslan, "Bırakın şimdiki şartnameyi bir önceki şartnameye göre dahi yapılsa binalar hasar alır ama bu denli büyük can kaybı yaşanmazdı" dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
05:22 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem, arşiv.

Deprem, arşiv.

Depremin vurduğu 10 ili inceleyen bilim insanları Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlere neden olan faylar üzerinde sıcağı sıcağına tetkiklerde bulundu. Bölgede enkaza dönen yapı stokunu inceleyen araştırma ekipleri izlenimlerini Yeni Şafak’a anlattı.

BEKLENENİN ÇOK ÜSTÜNDE

Bölgedeki yapı stokunu inceleyen Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, “Kamu binalarındaki hasar bölgedeki diğer binalara oranla biraz daha düşük” dedi. Yaşanan depremin Kahramanmaraş'ta beklenilenin çok üstünde olduğu için yıkımın da çok büyük olduğunu kaydeden Arslan, bölgede yıkılan binalara şartnameye uygunluğun çok az olduğunu bildirdi. Arslan, “Bırakın şimdiki şartnameyi bir önceki şartnameye göre dahi yapılsa binalar hasar alır ama bu denli büyük can kaybı yaşanmazdı” dedi. Arslan, “Bu deprem 500 yıllık bir enerji birikimiyle meydana geldi. 500 yılın depremi olarak gerçekleşince çok üst seviyelerde bir büyüklük ve şiddetle yaşandı” dedi.

Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Karabacak ise Doğu Anadolu fayındaki enerji birikiminin boşaldığını ve fayın geçtiği bölgede riskin azaldığını söyledi. Malatya fayında enerji birikmeye başladığını söyleyen Karabacak, İskenderun fayının ise izleme aşamasında olduğunu söyledi.


#Deprem
#Yapı stoku
#yönetmelik
1 saat önce
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Şartnameye uyulsa bu yıkım olmazdı
Evim Evindir projesi böyle işliyor
Yurtlar depremzedeler için hazır
Lütfen biraz sessizlik!
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