SASKİ'den taşkınları önleyecek proje

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kent merkezi ile birlikte Samsun’un 17 ilçesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilerken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçiriyor. SASKİ şimdi de ani ve sağanak yağış sonrası kot probleminden kaynaklı sanayi bölgesi ve çevre yollarında biriken yağmursularının deşarj edilememe sorununu ise, Keson Terfi Merkezi ile çözüyor. Terme, Bafra ve Canik ilçelerinde inşa edilecek büyük keson kuyu imalatı çalışmaları başladı. İlki Canik ilçesinin eski stat kavşağındaki Çarşamba Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan orta refüjde inşa edilen 6 metre çapında ve 8 metre derinlikteki kuyunun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşme bedeli 7 milyon 555 bin lira olan projenin inşaat çalışmaları bittiğinde, sağanak yağmurlar sonrası bölgede biriken yüzey suları, terfi merkezindeki pompalar ile keson kuyuda biriktirilecek. Depolanan sular, ardından genişletilecek şebeke hattı ile Mert Irmağı’na aktarılacak. SASKİ, bu sayede bölgede yaşanan taşkın probleminin önüne geçecek.