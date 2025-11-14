Yeni Şafak
Satmaya çalıştıkları 4 bin 897 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli yakalandı

16:5814/11/2025, Cuma
DHA
Mardin'de ‘Anadolu Mirası’ operasyonu
Mardin'de ‘Anadolu Mirası’ operasyonu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 897 sikkeyi satmak için müşteri aradığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası’ operasyonu düzenlendi.

Ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen A.A. ve S.T.’nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 897 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Mardin
#sikke
#jandarma
