Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı DEAŞ'lılara göndermişler

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, A.G. ve C.K.'nin savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaşlardan topladığı paraları, YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere gönderdiği bilgisine ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı, örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, A.G.'yi Yüreğir ilçesi, C.K.'yi de Seyhan ilçesindeki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.