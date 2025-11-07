Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Savcı Gürlek ve eşini hedef göstermişti: PiyasaTurkiye hesabının sahibi tutuklandı

Savcı Gürlek ve eşini hedef göstermişti: PiyasaTurkiye hesabının sahibi tutuklandı

23:507/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gürlek ailesini hedef gösteren sosyal medya hesabının sahibi tutuklandı.
Gürlek ailesini hedef gösteren sosyal medya hesabının sahibi tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel'in her fırsatta hedef gösterdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp hedef gösteren "PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında dün Siirt'te gözaltına alınan Emrah Peküs'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılık, Peküs'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve sorgu işlemlerinin ardından tutuklandığını bildirdi.

Siirt'te yakalanmıştı

Başsavcılık dün, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği ve Peküs'ün Siirt'te yakalandığını açıklamıştı.

Akın Gürlek

Gürlek ailesinin fotoğraflarını paylaşıp hedef göstermişti

Peküs, CHP lideri Özgür Özel'in her fırsatta hedef gösterdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp hedef göstermişti.




#Sosyal Medya
#Akın Gürlek
#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?