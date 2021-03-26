Gündem Savcı kendi doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YOZGAT

Savcı kendi doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Savcı kendi doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Yozgat’ta evinde doğum günü kutlaması yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) silahla başından vuruldu. Yoğuna bakıma alınan Salkım’ın hayati tehlikesi sürüyor. Evde misafir olan 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüpheliler, Salkım’ın A.M.’ye ait silahla oynarken silahın ateş aldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcı kendi doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Özlem Salkım'ın durumu ağır.

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vuruldu. Olay, önceki gece Salkım’ın yalnız oturduğu Yozgat Sorgun’daki evinde meydana geldi. Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salkım, buradaki ilk müdahalenin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Özlem Salkım’ın hayati tehlikesi sürüyor. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı da savcının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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  • Polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Partidekiler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüpheliler Özlem Salkım’ın A.M.’ye ait silahla oynarken ateş alması sonucu yaralandığı yönünde ifade verdi. Çıkarıldıkları mahkemede A.M, adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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