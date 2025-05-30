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Savcılık itiraz etti: Sokak kedisini pompalı ile katleden kişi tutuklandı

Savcılık itiraz etti: Sokak kedisini pompalı ile katleden kişi tutuklandı

14:4030/05/2025, Cuma
DHA
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Kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü
Kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önünü kirlettiği ve sağlığını tehdit ettiğini ileri sürdüğü kediyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, ifadesinin serbest bırakılan Nedim Tan (69) yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı. Tan, sevk edildiği adliyede bu defa tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, Nedim Tan'ın evinin önüne geldi. Tan, kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, uzun zamandır mahalleli ve çevredeki esnafın beslediği belirtilen kediyi öldüren Nedim Tan'ı '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına aldı. Tan, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tepki çeken Tan, serbest kalmasının ardından savcılığın itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Tan, bu kez 'Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme işkence ve kötü muamele' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.






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