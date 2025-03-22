Savcılık şemayı çıkardı ilk halkada onlar var

Gözaltına alınanlar arasındaki gizemli para trafiği dikkat çekti. Para trafiklerinden birisi evinde çıkan balya balya para Ali Nuhoğlu ile bir dönem Nuhoğlu’nun yanında çalışan daha sonra İSTCON adlı firmayı kuran Furkan Remzi Ceylan arasında yaşandı. Dosyaya göre İBB iştiraki olan KİPTAŞ’tan 658 milyon 929 bin lira para transferi gerçekleştiği, İSTCON’un da bu paranın yaklaşık 320 milyon lirasını Trend İnş. San. ve Tic. A.Ş’ye (Ali Nuhoğlu'nun şirketi) aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca İSTCON ile Nuhoğlu’nun şirketi arasındaki para transferlerinin, mevcut ticaretin çok üzerinde olduğu belirlendi. Bu trafik sorgusunda Nuhoğlu’na soruldu. Nuhoğlu, bu soruları, "İSTCON firması ortağı Furkan Remzi Ceylan ile samimi bir ilişkimiz vardır. Daha önce de benim yanımda çalışmışlığı vardır. Ticari ilişkilerimizden dolayı zaman zaman birbirimize para gönderimi olmuştur. Ancak toplamdaki 320 milyon lira tutarın ne amaçla gönderildiğine ve nerede kullanıldığına muhasebe kayıtlarımıza bakmak suretiyle cevap verebilirim " diye cevapladı.