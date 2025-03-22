Savcılık şemayı çıkardı ilk halkada onlar var

İmamoğlu’nun bizzat yönettiği rüşvet ve yolsuzluk ağının ilk halkasında 5 kişi var. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Mehmet Murat Çalık. Örgütün kasası olarak da ilk halkayla bağlantılı 4 kişi bulunuyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında biri terör, diğeri yolsuzluk olmak üzere iki ayrı soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının içeriğiyle ilgili yeni bilgiler elde edildi. Soruşturma CHP İstanbul il binası satın alınırken çekilen para kuleleri görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 18 Ekim 2024’te başladı. Para kulesi soruşturmasında ifadeleri alınan Beylikdüzü’ndeki rüşvet itirafçısı Uğur Güngör ve iş insanı Hasan Hüseyin Şenyurt’un beyanları üzerine gidilerek ek ifadeler alınıp soruşturma derinleştirildi. 8’i açık 4’ü gizli 12 tanık ifade verdi. MASAK raporları doğrultusunda ilerleyen soruşturmada İmamoğlu’nun başında olup bizzat koordine ettiği “çıkar amaçlı organize suç örgütü” tespit edildi. Bu suç örgütünün yapılan her iş ve verilen her ihalede yüzde 15 pay istediği, elde edilen suç gelirinin bir kısmının aklandığı, toplanan paranın CHP örgütünü şekillendirmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek, parti yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı bilgisi soruşturma dosyasına girdi.
BİZZAT İMAMOĞLU YÖNETİYOR
İmamoğlu’nun birinci halkadaki 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği belirtildi. Örgütün ilk 5’lisinde Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Başkanı Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor. Örgütün kasası olarak da ilk halkayla bağlantılı 4 kişi bulunuyor. Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu’nun Fatih Keleş ile, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı’nın ise Murat Ongun ile birlikte hareket ettikleri, ancak 4 ismin de İmamoğlu ile doğrudan irtibat halinde oldukları tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziksel takip, MASAK raporları ve çok sayıda tanık beyanları doğrultusunda bu şahısların adrese teslim usulsüz ihaleler organize ettikleri, ihalelerden komisyon aldıkları, kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihalelerle çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları, İBB’den ihale almış firmaların hak edişleri karşılığında rüşvet aldıkları, imara aykırı yapılara iskan karşılığı rüşvet aldıkları tespit edildi.
İBB’den hak ediş alan bazı şirketlerin, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu İnşaat’tan yer satın aldıkları veya yine İmamoğlu’na yakın isimler aracılığıyla İmamoğlu A.Ş.’ye ödeme yaptıkları belirlendi. Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yıllarında 395 milyon TL fatura kesen, 193 milyon TL alan BVA firması sahibi Murat Kapki’nin, aynı yıl İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’a hiçbir açıklama olmadan 130 milyon TL göndermesi, Köksal’ın da İmamoğlu İnşaat’a “Daire parası” açıklaması ile 50 milyon TL para transfer etmesi buna örnek gösterildi.
320 milyon liralık şüpheli para transferi
- Gözaltına alınanlar arasındaki gizemli para trafiği dikkat çekti. Para trafiklerinden birisi evinde çıkan balya balya para Ali Nuhoğlu ile bir dönem Nuhoğlu’nun yanında çalışan daha sonra İSTCON adlı firmayı kuran Furkan Remzi Ceylan arasında yaşandı. Dosyaya göre İBB iştiraki olan KİPTAŞ’tan 658 milyon 929 bin lira para transferi gerçekleştiği, İSTCON’un da bu paranın yaklaşık 320 milyon lirasını Trend İnş. San. ve Tic. A.Ş’ye (Ali Nuhoğlu'nun şirketi) aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca İSTCON ile Nuhoğlu’nun şirketi arasındaki para transferlerinin, mevcut ticaretin çok üzerinde olduğu belirlendi. Bu trafik sorgusunda Nuhoğlu’na soruldu. Nuhoğlu, bu soruları, "İSTCON firması ortağı Furkan Remzi Ceylan ile samimi bir ilişkimiz vardır. Daha önce de benim yanımda çalışmışlığı vardır. Ticari ilişkilerimizden dolayı zaman zaman birbirimize para gönderimi olmuştur. Ancak toplamdaki 320 milyon lira tutarın ne amaçla gönderildiğine ve nerede kullanıldığına muhasebe kayıtlarımıza bakmak suretiyle cevap verebilirim " diye cevapladı.