Savunma Sanayiinden Azerbaycan'a üst düzey ziyaret: Aliyev'e KAAN plaketi takdim edildi

Başkan Görgün, 1-2 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında iki gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında, Şehitlik Ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında, Büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de yapıldı.

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma ziyareti kapsamımda, sektör temsilcilerimiz ile birlikte iki gün boyunca devam eden yoğun bir mesaiyi hamdolsun tamamladık. Gerçekleşen ziyaret programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i makamında ziyaret ederek, iki devlet, tek millet şiarıyla, olası yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türk savunma sanayii olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz” dedi.