|
Gündem

Savunma Sanayiinden Azerbaycan'a üst düzey ziyaret: Aliyev'e KAAN plaketi takdim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Azerbaycan'a üst düzey ziyarette bulundu. 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleşen ziyaretlerde üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirilirken, Büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de yapıldı.

Haber Merkezi
18:57 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Bakü'de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Bakü'de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve sektör temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyet, 1-2 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üst düzey ziyaretlerde bulundu.

KAPSAMLI ZİYARETLER YAPILDI

Başkan Görgün, 1-2 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında iki gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında, Şehitlik Ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında, Büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de yapıldı.

ALİYEV ZİYARET EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in makamında gerçekleşen ziyarete başkan Görgün liderliğinde, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Repkon Grup Başkanı İbrahim Külekçi’den oluşan heyet katılım sağladı. Ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyelinin derinleştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince, Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, Azerbaycan yetkililerine sunuldu ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

İKİ DEVLET TEK MİLLET ÜRETECEĞİZ

Ziyaret kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün,

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma ziyareti kapsamımda, sektör temsilcilerimiz ile birlikte iki gün boyunca devam eden yoğun bir mesaiyi hamdolsun tamamladık. Gerçekleşen ziyaret programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i makamında ziyaret ederek, iki devlet, tek millet şiarıyla, olası yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türk savunma sanayii olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz” dedi.

Türk savunma sanayii firmaları ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan arasında olası yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi, derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen ziyaret süresince, ev sahibi ülke yetkilileri ile görüşmeler yapıldı.

#Savunma Sanayii
#Haluk Görgün
#Azerbaycan
#Ziyaret
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
11 mahallenin 5’inde muhtar değişti: Bayrampaşa’da hangi mahallede muhtarlığı kim kazandı