Savunma sanayiine Suriye ilgisi

Yeni Suriye yönetimi, terör ve İsrail tehdidine karşı kendini savunmak amacıyla rotasını Türk savunma sanayii ürünlerine çevirdi. Edinilen bilgilere göre Suriye, Türkiye’den hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, insansız hava araçları (İHA) ve modernize edilmiş topçu sistemleri gibi ürünleri satın almak istiyor. Uluslararası basında yer alan, “Türkiye’nin Suriye’ye İHA, füze ve hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı” yönündeki haberlerin, hibe niteliğinde bir askeri yardım değil; Suriye hükümetinin resmî talebi üzerine yürütülen bir satış süreci kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.





IDEF’İ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı bir heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud başkanlığında, temmuz ayında İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’na katılmıştı. Heyet, ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Akademisi’nde brifing almış ve komutakontrol altyapısından hava savunma mimarisine kadar birçok alanda Türkiye’nin tecrübelerini sahada görmek istemişti.





TERÖRE KARŞI SAVUNMA

Geçtiğimiz hafta, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Şam’a giderek Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle hava savunma sistemleri, İHA entegrasyonu, sınır gözetleme kabiliyetleri ve zırhlı platform alımları masaya yatırıldı. Şam yönetiminin öncelikli talebinin, ülkenin kuzey hattını kapsayan çok katmanlı bir hava savunma ağı olduğu ifade ediliyor.





KÖRFEZ FONU DEVREDE

Körfez İşbirliği Teşkilatı, Suriye'nin yeniden inşası için fon kurulduğunu ve tüm üye ülkelere fona katkı sağlamalarını içeren bir bildiri göndermişti. Oluşturulan fonla birlikte Suriye’nin kalkınmasının yanı sıra savunma sanayii yatırımları kapsamında da desteklenmesi bekleniyor.



